VIDEO/ Dramma occupazionale, Ugl in piazza anche ad Avellino

Chiediamo un prolungamento del periodo di godimento dell’assegno di disoccupazione per tutti quei lavoratori il cui trattamento Naspi è in scadenza, posto che per loro diventerebbe complicato trovare una nuova occupazione nel breve termine.

Occorrerebbe intervenire sulla pressione fiscale a carico delle aziende affinché venga ragionevolmente ridotta, e sul taglio del cuneo fiscale nei confronti dei lavoratori affinché il salario percepito sia volto al recupero del potere di acquisto in perenne calo fin dai tempi dell’introduzione dell’euro e sia al tempo stesso votato al raggiungimento di una auspicata stabilità economica.

In relazione alle politiche di sviluppo e ripartenza dei settori produttivi è fondamentale che il Governo nazionale punti coraggiosamente sul rilancio e consolidamento di tutte quelle produzioni ritenute strategiche per l’economica del Paese e che da diversi anni attendono investimenti nazionali per poter competere sotto il profilo dell’innovazione tecnologica con le produzioni degli Stati esteri, sempre pronti a sostenere le proprie filiere produttive.

Ci riferiamo al comparto automotive e alla sua filiera relativa alla componentistica che vanta aziende leader a livello mondiale ed impiega centinaia di migliaia di addetti, al comparto siderurgico che necessita di un vero piano industriale nazionale di rinnovamento, al comparto aerospazio che annovera moltissime aziende di eccellenza mondiale, al comparto della cantieristica che rappresenta un indotto assolutamente strategico per l’industria italiana, e, non per minore importanza, il comparto dell’elettrodomestico che necessita di una vera e propria campagna sul made in Italy per incentivarne le vendite e sull’attrazione di investimenti per evitare le delocalizzazioni all’estero.

Inoltre, se si vuol far ripartire l’industria nel nostro Paese bisogna anche pensare agli indotti, al capitale che si diffonde grazie soprattutto ad investimenti maturati in altri settori che, però, hanno bisogno della produzione industriale per trovare concretezza.

La nostra nazione non può di certo permettersi di perdere delle produzioni e dei mercati così rilevanti per i territori, ed è per questo che rivendichiamo un deciso ed urgente intervento del Governo mirato allo stanziamento di risorse economiche sotto forma di incentivi per favorire soprattutto il rilancio del mercato interno, oggi in stato di grande sofferenza.

Al fine del raggiungimento di tali ambiziosi obiettivi è necessario altresì che si attui un concreto piano per il taglio della burocrazia, anche relativamente allo sblocco dei cantieri di ogni ordine e grandezza e, contestualmente, si lavori ad una serie di investimenti nel breve, medio e lungo termine, da attuare per l’ammodernamento del territorio e la realizzazione di infrastrutture (fisiche e digitali), oggi divenute imprescindibili per la crescita della Nazione.

Infine, come recita l’art. 46 della Costituzione Italiana, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro, il Governo di questa Repubblica promuova il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, un principio di democrazia che la UGL graniticamente sostiene sin dalla sua fondazione.

Quelli appena descritti sono soltanto alcuni dei punti focali ed attuali che la Federazione Nazionale UGL Metalmeccanici desidera sottoporre all’attenzione della Eccellenza Vostra Illustrissima affinché questo appello venga fatto giungere alla Presidenza del Consiglio affinché il Governo possa attuare un piano di rilancio fondato sull’art.1 della nostra Costituzione.