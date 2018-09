Mini discariche in via Via De Nardi a Mercogliano, in un tratto di strada in cui manca anche l’illuminazione. Immondizia, pneumatici, vernici e pezzi di arredamento gettati in strada da persone incivili.

I cittadini chiedono l’intervento di Irpiniambiente e del comune. Noi ci siamo andati con le telecamere di #CiVuoleCostanza