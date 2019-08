VIDEO/ Disabile di Avellino multato sul bus: “Stavo andando a rinnovare l’abbonamento”

Spiacevole episodio capitato ad Antonio Evangelista, un disabile di Avellino residente a San Tommaso: è stato multato sul bus dell’Air perché non aveva biglietto o abbonamento.

Antonio però, si stava recando a Piazza Macello proprio per rinnovare il suo abbonamento e non ha potuto acquistare un biglietto perché nella zona in cui abita i rivenditori di ticket sono troppo distanti.

Evangelista, che riesce a stento a camminare sulle stampelle, non aveva trovato nessuno che potesse accompagnarlo in centro ed è impossibilitato a percorrere lunghi percorsi a piedi.

La rabbia di Antonio è tanta non solo per la multa, ma soprattutto per il fatto che sul bus c’erano anche altre persone sprovviste di biglietti ma il controllore alla fine ha multato solo lui. “La legge non è uguale per tutti” ha affermato con forza il disabile irpino e c’è anche da dire che sui pullman dell’air non ci sono , nella maggior parte dei casi , le pedane per i diversamente abili. Oltre al danno la beffa.

Servizio di Enzo Costanza