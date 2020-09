In Evidenza Politica Primo Piano Video VIDEO / “De Luca da sempre il mio Governatore, anche quando gli altri non lo volevano più. Continuerò a battermi per i più deboli”. Parola a Iannace 3 Settembre 2020

Alpi – “Continuare a sostenere Vincenzo De Luca è stata, per me, la scelta più semplice e più coerente. Potrà essere l’occasione per portare avanti idee, lavori e progetti che non siamo riusciti a concludere in questi anni”.

Carlo Iannace, candidato alle Regionali con la lista “De Luca Presidente”, sta girando in lungo e largo la provincia di Avellino e sta combattendo, dopo 5 anni, l’ennesima battaglia al fianco del Governatore uscente.

“Da novembre, quando tutti avrebbero preferito non candidarlo, dico che De Luca non doveva essere sostituito. Credo che sia uno dei pochi personaggi politici di grande spessore in Campania, punto di riferimento per i campani ma anche a livello nazionale. Poi ha gestito in maniera egregia il covid, quindi credo che la nostra regione debba continuare nel solco della continuità politica ed amministrativa”.

“Non c’è stato nessun Governatore, al di là di De Luca, così attento e presente su tutti i territori campani. De Luca ha svolto un tipo di politica con una presenza capillare nelle cinque province”.

“L’Irpinia – afferma il medico “prestato” alla politica – può essere considerata, a pieno diritto, ormai, una scelta turistica alternativa importante. Lavoreremo per questo, anche per dare lavoro ai giovani e per creare opportunità di sviluppo”.

“Ma – sottolinea – a me interessa lavorare ed agire soprattutto per la gente semplice, per coloro che hanno maggiori necessità e che hanno bisogno di più attenzione. Penso ai disabili e ai bambini autistici che sono sempre nel mio pensiero. Il centro di Valle deve aprire al più presto”.

La “chiacchierata” davanti ad un buon caffè con Carlo Iannace la potete seguire in maniera integrale guardando il video.