VIDEO/ Coronavirus, messa in forma “privata” del vescovo di Avellino

Renato Spiniello – Sono giorni che stanno davvero cambiando tutto, dopo la sospensione delle celebrazioni eucaristiche per contenere la diffusione del covid-19, diversi parroci irpini si sono organizzati per celebrare le messe via web.

Anche il vescovo della Diocesi di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, ha celebrato questo pomeriggio presso la Cappella del Polo Giovani di via Morelli e Silvati, la Santa Messa in forma “privata”, alla presenza di noi giornalisti che la riproporremo sui nostri canali e che abbiamo raccolto il suo messaggio in questo periodo così difficile.