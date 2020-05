VIDEO / Coronavirus, bambini autistici dimenticati dalle istituzioni: la testimonianza delle mamme

La testimonianza di Claudia e Federica, due mamme avellinesi di bimbi autistici : “I nostri figli e quelli di tante altre famiglie, sono praticamente diventati invisibili. In questa situazione di emergenza non possiamo portarli nei centri specializzati e gli educatori non possono venire a domicilio, perchè l’Asl ancora non gli ha fatto i tamponi, come prevede il protocollo di sicurezza. Speriamo che la Regione e l’Asl si diano una mossa, i nostri figli non possono aspettare, noi genitori stiamo facendo tanti sacrifici ma siamo davvero in una situazione difficile da sostenere “.

Ecco l’intervista di Enzo Costanza.