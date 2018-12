VIDEO/ I commercianti del centro storico si organizzano il loro Natale: “Fatto tutto in 10 giorni e autotassandoci”

Marco Imbimbo – Un Natale organizzato in dieci giorni grazie alla collaborazione di circa 45 commercianti del centro storico. Ognuno che si è autotassato per dar vita a una giornata di eventi e divertimento per tutta la città. Nasce così la manifestazione “Arriva Babbo Natale” che si terrà il 23 dicembre nel centro storico di Avellino, tra via Nappi, Corso Umberto e Piazza del Popolo.

A farsi promotore dell’iniziativa è stata l’associazione “Commercianti centro storico” in collaborazione con i “Cittadini in movimento”. Una giornata che vedrà il Villaggio di Santa Claus, esibizioni danzanti, artisti di strada, intrattenimenti musicali, ma anche l’angolo del Vin Brulè o delle caldarroste.

«Noi commercianti vogliamo riprendere un centro bistrattato ormai da troppi anni», spiega Raoul Pascucci, tra i promotori dell’iniziativa. «La manifestazione si articolerà in tre zone, oltre via Nappi anche Piazza del Popolo e Corso Umberto – spiega Pascucci. Si parte alle 11 fino alle 12 da via Nappi dove ci sarà la parata dei Babbi Natale in moto, organizzata da “moto club Avellino” che sfilerà per il centro fino a fermarsi a Piazza del Popolo – prosegue Pascucci. Qui ci sarà il Villaggio di Natale e la parata di Walt Disney».

La giornata proseguirà con l’intrattenimento in tutto il centro storico, fino alla sera quando ci spettacoli musicali.

«Siamo riusciti ad organizzare tutto questo in 10 giorni e con un contributo libero da parte dei commercianti – sottolinea Pascucci. Ci sono 5 gruppi musicali, artisti di strada, parata di Walt Disney. I commercianti stanno dimostrando che quando si ha realmente voglia di fare qualcosa si può organizzare tanto e con poco».

Al fianco dei commercianti del centro storico sono scesi anche i “Cittadini in Movimento”, come spiega Massimo Passaro. «Ci è sembrato corretto accendere una luce sulla città. Pascucci e oltre 40 commercianti sono riusciti in soli dieci giorni ad organizzare questa manifestazione. Per la prima volta sono coinvolti tutti i commercianti del centro storico, quindi non solo via Nappi. Noi come “Cittadini in movimento” siamo al loro fianco e ringrazio chi ci ha coinvolto. Ringrazio meno chi oggi ne fa una battaglia politica con steccati e quant’altro».

Una manifestazione che, però, non ha potuto abbracciare tutte le strade del centro storico, ma non «perché ci siamo dimenticati di via Amabile o via Trinità – spiega Pascucci – purtroppo in dieci giorni non potevamo riuscire ad abbracciare tutte le zone. In futuro, però, ci allargheremo. Questa è solo la prima edizione che organizziamo».