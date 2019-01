VIDEO/ “Coinvolgere la città attorno alla cultura”. I 5 Stelle presentano “Libri in Movimento”

Renato Spiniello – Lasci due, prendi uno. Il Movimento 5 Stelle, dopo il successo riscontrato dall’iniziativa “Giocattoli in Movimento”, presenta “Libri in Movimento”. Questa mattina l’ex Sindaco Ciampi, esponenti della sua Giunta e altri attivisti pentastellati hanno organizzato un gazebo lungo Corso Vittorio Emanuele per raccogliere libri che saranno destinati al reparto di Geriatria dell’ospedale “Moscati”, che ha palesato la necessità di mettere su una biblioteca fornita di libri e di riviste utile a far trascorrere il tempo in modo costruttivo ai pazienti.

“Abbiamo voluto coinvolgere l’intera città attorno alla parola cultura – sottolinea l’ex Vicesindaco di Avellino Ferdinando Picariello – i libri sono fondamentali nella nostra società e sono il mezzo principe per tramettere la cultura. Noi oggi li raccogliamo per donarli al reparto Geriatria del Moscati e poi anche ai quartieri periferici della città”.

“Dopo i bambini, questa volta abbiamo pensato ai nonni – continua l’ex Consigliere Comunale Lorenzo Ridente – il format è lo stesso di ‘Giocattoli in Movimento’: si lasciano due libri e se ne prende uno in cambio, in questo modo mettiamo in circolo nuovi libri e in più doniamo a chi ne ha bisogno. E’ questa l’idea di partecipazione e condivisione che abbiamo della città”.

“La cultura è il passaggio fondamentale per l’esistenza e il futuro di ognuno di noi – conclude l’ex Assessore all’Ambiente Massimo Mingarelli – iniziative come quella di oggi servono appunto a sottolineare quest’aspetto”.