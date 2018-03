Situazione critica sulle strade cittadine, ormai tappezzate da buche ad un ogni metro.

Molti i disagi per gli automobilisti che incrociano in particolare i due “crateri” che si sono aperti in Via Matteotti e in Via Speranza.

Ci vuole Costanza ci mostra i cedimenti del manto stradale nei due punti della città, intervistando anche i residenti e commercianti particolarmente preoccupati per l’accaduto.

Guarda il video