VIDEO/ Centodue candeline per nonno Amelio, festa grande a Pietrelcina

Centodue anni, un traguardo importante quello raggiunto da Amelio Zarro di Pietrelcina, nel beneventano.

Ha spento le candeline circondato dall’affetto della sua famiglia e del paese stesso che come di consueto lo celebra con la banda. Lo scorso anno in giro per le strade del paese che ha dato i natali a San Pio, Amelio si era goduto la festa dal suo balcone, mentre quest’anno dalla camera da letto.

Una vita avventurosa quella di Amelio, che già a 22 anni fu chiamato alle armi durante la seconda guerra mondiale. Ha vissuto a lungo in Australia, dove è rimasto per circa 40 anni. Come da tradizione anche quest’anno Amelio ha trascorso la giornata del suo compleanno in compagnia di parenti e amici.

Ad Amelio Zarro vanno gli auguri anche della redazione di IrpiniaNews.