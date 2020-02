VIDEO / Celzi: un po’ di pioggia ed è di nuovo disagio e paura. Cominciano a chiudere le aziende

Alfredo Picariello – Questa mattina in Irpinia ha piovuto. Ma non più di tanto. O almeno, non così tanto da giustificare disagi. A Celzi di Forino, situazione tristemente nota, irrisolta, che si trascina ormai da circa 20 anni, anche la pioggia di stamane ha creato non poche difficoltà. In poco tempo, alcune arterie della frazione, sono diventate difficilmente percorribili, almeno con scarpe normali.

In pratica, anche se scende un po’ di pioggia, diventa necessario attrezzarsi con stivaloni o altro. Senza considerare la paura, visti i danni che le alluvioni scorse hanno provocato. I cittadini sono stanchi di subire tutto ciò. Chiudono le aziende, qualche famiglia inizia a prendere in considerazione l’ipotesi di andare via per sempre. Celzi di Forino potrebbe diventare una frazione fantasma. Un rischio che l’Irpinia non può e non deve correre.