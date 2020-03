VIDEO / Caso di virus ad Avellino, il sindaco: “Tutto sotto controllo, contagiato in isolamento”

Coronavirus, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha postato un video su Fb nel quale fornisce indicazioni sul prima caso di contagiato in città. “E’ tutto sotto controllo, è in isolamento, non presenta febbre e l’Asl lo ha “intervistato”, così come prevede la procedura”. “I familiari sono stati sottoposti ad isolamento fiduciario”.

Il primo cittadino spiega poi di aver effettuato dei sopralluoghi in giro per il capoluogo. “Ringrazio tutti gli esercenti che hanno raccolto non solo le disposizioni ma anche le indicazioni del decreto mostrando grande collaborazione. Rispetto alla situazione supermercati non ho riscontrato criticità