VIDEO/ Blocco auto inquinanti la domenica: ecco cosa ne pensano gli avellinesi

Seconda domenica di blocco delle auto inquinanti in città. Un’ordinanza, firmata dal Commissario Giuseppe Priolo, definita “soft” in quanto la centralina Arpac di via Piave continua a segnalare altri sforamenti di Pm10.

Il provvedimento riguarda le domeniche e resterà in vigore fino al prossimo 17 marzo. Il divieto di circolazione è per i veicoli considerati più inquinanti: stop alle 8:00 alle 20:00 per le auto benzina euro 0, 1 e 2; diesel euro 0,1, 2 e 3 nel centro cittadino.

Circolazione libera, invece, nelle arterie di raccordo e autostradali che attraversano Avellino, così come nelle strade di collegamento intorno al perimetro del capoluogo.

Abbiamo chiesto agli avellinesi cosa ne pensano di questa ordinanza.