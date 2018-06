VIDEO/ Ballottaggio, Gubitosa: “Risultato storico per il M5S. Ciampi governerà senza fare alleanze”

“Non lasciatevi condizionare dal ‘ricatto’ della coalizione di Pizza con ‘o voti me o il caos’. Molto probabilmente non hanno capito che il 24 giugno Ciampi sarà eletto sindaco. Noi, da soli, abbiamo già ottenuto un risultato storico. Il nostro primo obiettivo era quello di arrivare al ballottaggio e ci siamo riusciti. Pizza che voleva vincere al primo turno, invece, ha subìto già una sconfitta”.

Queste le parole dell’on. Michele Gubitosa presente oggi, in conferenza stampa ad Avellino, al fianco di Vincenzo Ciampi, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che si prepara alla sfida finale del 24 giugno contro Nello Pizza, candidato sindaco del centrosinistra.

“Il M5S vincerà e governerà senza alcun bisogno di alleanze – ha precisato Gubitosa – non serve la fiducia come per il Governo. Dal canto nostro continueremo a parlare al cuore della gente e a far capire che, ora, in campo, non ci sono più otto candidati ma solo due. Uno, il centrosinistra, che rappresenta il passato e il M5S, che rappresenta il nuovo, il cambiamento”.

Poi un ultimo appello agli elettori: “Il Movimento ha preso la percentuale più alta di voti. Ricordiamo agli avversari che il movimento partecipa con una sola lista contro duecento candidati ed abbiamo preso più del 20 per cento. E’ giunto il momento di dare un segnale forte”.