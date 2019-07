Magazine Video Attualità VIDEO/ Bagno di folla per l’inaugurazione della pizzeria Lievitum ad Avellino 22 luglio 2019

Grande successo per l’inaugurazione ufficiale della pizzeria Lievitum, ad Avellino in via Corso Umberto 1, 38.

Venerdì 18 luglio, alle ore 20:00, bagno di folla per i titolari dell’attività. Un locale nuovo e fresco, che ha accolto il popolo avellinese e partenopeo. Sorrisi e brindisi per celebrare la nuova apertura. Un dj set come sottofondo ha accompagnato gli ospiti durante la serata. Una cascata di fritture tipicamente napoletane sono state offerte nei caratteristici cuoppi.

Centinaia di pizzette a portafoglio preparate al momento e gustate da coloro che erano accorsi a festeggiare. Una serata all’insegna del buon cibo e della professionalità. Uno staff cordiale e fabbricatore di sorrisi. La serata si è conclusa con la degustazione della pasta patate e provola e il brindisi “ad maiora”.

Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo ai titolari e allo staff Lievitum, invitando tutti gli amanti della cucina partenopea e della vera pizza napoletana di accorrere! Felice “Lievitum” a tutti.