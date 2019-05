VIDEO/ Avellino, ultimo sforzo per la gloria: a Mixed Zone l’attesa per lo spareggio

Torna Mixed Zone, il format di approfondimento sportivo ideato e condotto da Claudio De Vito sulla Web TV di Irpinianews.

Avellino, si avvicina il giorno della verità: a Rieti per la C. I lupi sfidano il Lanusei nei novanta minuti che decideranno un’intera stagione. Una regina è di troppo sul trono del girone G della Serie D. Dopo una rimonta strepitosa, i biancoverdi si giocano il tutto per tutto nel confronto diretto.

La febbre del tifo è alta, l’attesa cresce ora dopo ora. A Mixed Zone come di consueto l’analisi a 360 gradi sulle ultime da casa biancoverde: la probabile formazione, le parole di Giovanni Bucaro, il riassunto della settimana e gli aggiornamenti sull’invasione della tifoseria irpina in quel di Rieti. Tutto impreziosito dagli spunti offerti in diretta Facebook dai commenti dei tifosi.

L’appuntamento fisso è alle 20 il venerdì in diretta streaming su Irpinianews e Facebook sulle fanpage Irpinianews e Mixed Zone Irpinianews e nel gruppo ufficiale Mixed Zone Irpinianews. Dopo la diretta, le puntate saranno disponibili on demand su Irpinianews oltre che sui nostri canali social.