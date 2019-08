VIDEO/ Avellino Summer Fest, parla l’Assessore Luongo: “Finalmente l’estate che questa città merita”

Renato Spiniello – “Finalmente Avellino ha l’estate che si merita”. Così l’Assessore a Politiche Giovanili, Eventi e Patrimonio, Stefano Luongo, commenta il cartellone, presentato questa mattina a Palazzo di Città, dell’Avellino Summer Fest.

116 eventi, 49 giorni, 33 luoghi, 10 attività, 20 rassegne e 100 realtà coinvolte: questi i numeri della rassegna fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dai due Direttori Artistici Gianni Simioli e Roberto D’Agnese.

“Tutti abbiamo lavorato giorno e notte per offrire alla comunità avellinese una programmazione ricca e completa che possa ricreare entusiasmo e far recuperare quel senso di comunità che purtroppo non esiste più – aggiunge Luongo Avellino riparte dal made in Irpinia e dalle risorse culturali, mentali e artistiche della nostra terra per ritornare a essere attrattivi e riaffermarsi nel panorama regionale come riferimento”.