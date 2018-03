VIDEO/ Avellino, Novellino mangia l’uovo: Taccone vara il piano dimissioni

Claudio De Vito – Walter Novellino resta alla guida dell’Avellino. E’ la decisione maturata all’esito di una notte insonne per Walter Taccone e per il direttore sportivo Vincenzo De Vito, e sigillata al termine del summit di questa mattina tra proprietà e tecnico. Si va avanti insieme, ma se le cose con il Bari dovessero andar male allora sarebbe lo stesso allenatore a fare un passo indietro rassegnando le dimissioni. Questo il patto tra galantuomini siglato all’indomani del k.o. con il Parma

“Non si può dare una fiducia a tempo – ha spiegato Walter Taccone durante la festa per gli auguri di Pasqua all’Official Store di via Cannaviello in centro città – l’allenatore va avanti per la sua strada ma è ovvio che ha capito che se non verranno i risultati, farà le sue valutazioni”. Insomma il patron ha graziato la guida tecnica dopo la delusione del Giovedì Santo e si attende un atto spontaneo se la Pasquetta dovesse risultare amara come la Pasqua.

“E non mi si venga a dire che non cambio l’allenatore per motivi economici – ha tuonato Walter Taccone – sono cavolate, non falliamo certo per 30-40mila euro. Non cambiamo l’allenatore semplicemente perché non riteniamo opportuno farlo, non è detto che facendolo si migliorino le cose”. Una questione di assunzione di responsabilità, non solo fa parte di Walter Novellino: “Me le prendo io, il mister ma anche i tifosi devono farlo perché in estate ci hanno invogliato a confermarlo. Quelli che chiedono il suo esonero sono gli stessi che lo osannavano l’anno scorso”.

In tutto questo trambusto legato alla panchina Italpol resta alla finestra. All’inizio della settimana prossima, la famiglia Gravina farà tappa ad Avellino per continuare a dialogare nella trattativa, ma anche per partecipare all’eventuale cambio di allenatore. Al momento Walter Taccone non avrebbe un’idea precisa sul potenziale erede di Walter Novellino. Le piste che conducono a Roberto Stellone e Massimo Drago si sarebbero raffreddate nelle ultime ore.