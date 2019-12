VIDEO/ Avellino, disabile multato sul bus nonostante avesse abbonamento

Leonardo Piscitelli, ragazzo con disabilità, è stato multato da un controllore su un bus dell’Air nonostante avesse l’abbonamento.

“Il controllore si è preso gioco di me – ha affermato Leonardo – ha insinuato addirittura che quell’abbonamento lo avessi rubato, mi ha umiliato davanti a tutti. Poi – continua Leonardo – non contento ha deciso di farmi una multa di 35 euro perchè sul retro del biglietto non avevo scritto il mio nome”.

Enzo Costanza ha intervistato anche l’autista del bus, che ha assistito alla scen, il quale ha confermato l’accaduto ed ha sottolineato la mancanza di sensibilità del collega.

Leonardo è molto conosciuto in città per la sua storia, infatti rimase per tre giorni sotto le macerie del terremoto del 1980, perdendo tutta la sua famiglia ed è stimato e benvoluto da tutti per la sua serietà e la sua correttezza. Speriamo che l’Air lunedi possa togliere la multa a Leonardo e che l’autista chieda scusa al ragazzo.

