VIDEO / Atripalda, parla l’assessore: “Godiamoci questo gioiellino. Ma presto il Mercato ritornerà in centro”

Alpi – Misurazione della febbre all’ingresso, distanziamento sociale e mascherine. Il primo mercato di Atripalda post-Covid segue alla lettera tutte le indicazioni anti-contagio. L’amministrazione comunale ha lavorato sodo per far sì che l’attività commerciale non solo riprendesse, ma riprendesse anche nel migliore dei modi. Il “nuovo” mercato incontra i consensi innanzitutto degli esercenti ma poi, anche degli utenti.

Ma il “sogno”, anche se a medio-lungo termine, è quello di riportare il mercato al centro della città. Una “missione” per tutta l’amministrazione comunale, in primis per l’assessore al Commercio, Mirko Musto, che stamattina, insieme al comandante degi vigili urbani, si è intrattenuto a lungo al Parco delle Acacie.

“Chi viene ad Atripalda può stare in piena sicurezza”, afferma Musto. “Il nostro compito è quello di dare nuovo valore al mercato di Atripalda. Ora si stanno realizzando i lavori sul fiume, appena si saranno conclusi, tutta l’amministrazione lavorerà per riportare il mercato al centro di Atripalda”.