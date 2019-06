VIDEO/ “Annunziata è stato chiaro: ha perso il Pd di Di Guglielmo, D’Amelio e De Luca, ha vinto un’idea diversa di politica”

Renato Spiniello – “Anche se con difficoltà, il segretario Annunziata è stato chiaro: il Pd di Di Guglielmo, di D’Amelio, di De Luca e di Vignola ha perso, mentre ha vinto un’idea molto diversa di politica e di amministrazione”.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, iscritto al Pd, commenta così le parole pronunciate ieri in Direzione Regionale dal numero uno dei dem campani, alla quale il primo cittadino prossimo di investitura ufficiale ha partecipato.

Per Festa, tuttavia, aperta e chiusa la parentesi democrat, l’obiettivo è sempre lo stesso: “Rendere Avellino nuovamente protagonista della vita amministrativa campana”. Il sindaco si è espresso a margine del dibattito organizzato da Giuseppe De Mita e da L’Italia è Popolare titolato “Un nuovo soggetto economico per le aree interne e i piccoli comuni. L’impresa di comunità per la comunità”.

“Il Centrosinistra – precisa Festa – ha riconosciuto in me il vincitore politico di questa contesa, ed è giusto interloquire con gli alleati di questo campo politico purché si parli di temi e di argomenti e non di spartizioni di poteri, poltrone e incarichi”.