VIDEO / Ancora qualcuno di troppo in giro per Avellino

Alpi – Ancora qualcuno di troppo in giro per Avellino. Lo dimostra il video che pubblichiamo, realizzato da un nostro attento lettore alle 11 di questa mattina. Di troppo perché, ovviamente, come prevede il decreto, ci sono persone che comunque possono circolare per i motivi che tutti sappiamo. Magari, visto che il video è stato realizzato nei pressi delle Poste centrali, qualcuno vi si è recato.

Ma non si capisce, però, la presenza di alcune persone in bici o di qualcuno che fa jogging. Proprio stamane il Tar Campania ha dato l’ok al divieto di attività sportiva all’aperto. Ci giungono anche foto di persone, sedute una accanto all’altra, che stazionano come se niente fosse sulle panchine.

E allora, è il caso di ricordare che occorre restare a casa e di uscire solo per motivi di lavoro o per motivi urgenti, come andare a fare la spesa oppure in farmacia. E, in ogni caso, vanno rispettate le regole: distanziamento sociale, lavarsi bene le mani. Utile proteggersi con la mascherina e con i guanti.