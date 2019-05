VIDEO/ Ad Ariano caos per un audio rubato, Maraia (M5S) : “Gambacorta faccia chiarezza sull’audio della moglie”

“Gambacorta deve far chiarezza su un audio in cui la moglie chiede voti presentandosi come dipendente dell’Agenzia delle entrate. Purtroppo non si tratta di smentire solo l’audio della moglie del Sindaco ma anche quello in cui i candidati che sostengono Gambacorta lo attaccano lamentando la mancanza di trasparenza nella determinazione dei prezzi dei loculi del futuro cimitero”, lo dichiara in una nota inviata alla stampa, il deputato pentastellato Generoso Maraia.

Nel comunicato Maraia prosegue: “Andiamo per ordine. C’è un audio relativo ad una telefonata tra una signora che si presenta come funzionario dell’Agenzia delle entrate nonché moglie di Domenico Mimmo Gambacorta e un signore a cui la stessa chiede uno o più voti per il marito candidato alla carica di Sindaco. Considerate le incessanti richieste di chiarimenti che sto ricevendo invito i protagonisti di questo presunto voto di scambio a smentire la veridicità dei contenuti del file audio che in questi giorni, di whatsapp in whatsapp, gira da un telefonino all’altro. Così come chiedo ai candidati che sostengono Gambacorta di chiarire se gli audio in cui lamentano che il loro candidato a Sindaco non gli ha fatto capire nulla sulla questione cimitero, prezzi dei loculi e pagamenti anticipati da parte dei cittadini”.

“Mi auguro che il Sindaco uscente non venga sbugiardato come successo con la Discarica di Difesa Grande, spero che quello che stiamo ascoltando non sia vero altrimenti farebbero bene ad esiliare in un bel monastero dove chiedere perdono ai cittadini e a se stessi per la valanga di bugie finalizzate a conservare la poltrona. I cittadini che in 10 anni di Amministrazione Gambacorta hanno visto solo peggiorare la loro qualità di vita meritano almeno una parola di verità su tanti argomenti: dall’Ospedale a Difesa Grande; dagli audio compromettenti agli incarichi elargiti agli avvocati, ingegneri, architetti e geometri che hanno accettato di candidarsi a consigliere per sostenere il Sindaco uscente” conclude il deputato Generoso Maraia.