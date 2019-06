VIDEO / A Volturara Irpina, il paese dei centenari. Pardon, delle centenarie

ALFREDO PICARIELLO – L’Irpinia non ha nulla da invidiare al Cilento, almeno in termini di longevità. Forse gli studiosi della dieta mediterranea dovrebbero fare un salto anche dalle nostre parti e fermarsi un attimo a Volturara Irpina. Il paese ai piedi del Terminio è il “buen retiro” di tante persone che hanno superato i 100 anni. Più di otto sono arrivate al fatidico traguardo, oggi due sono ancora viventi. Ma non finisce qui. L’anno prossimo Volturara festeggerà altri due “ultra”, nel 2020 altri due, nel 2021 cinque. Può diventare, come dicevamo, un caso da studiare. Anche perché c’è una particolarità che stupisce: sono tutte donne. Volturara, dunque, è il paese delle ultracentenarie.

Effettivamente si sta bene, a Volturara Irpina. Soprattutto in questo periodo di caldo. E’ un paese in cui si respira aria buona. Ordinato, pulito. Ci siamo stati, ieri mattina, e d’improvviso sembrava di essere giunti in un paesino della Svizzera. Abbiamo provato a “carpire” il segreto di tanta longevità. Ci ha accolto il buon umore del sindaco, Marino Sarno, ed abbiamo cominciato a capire. Siamo stati a casa di nonna Maria, “fresca” 108enne, ed abbiamo compreso un bel po’ di cose. L’ottimismo è certamente uno dei “segreti” più importanti. Oltre la polenta a colazione.