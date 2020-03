In Evidenza Primo Piano Provincia Video VIDEO / A Petruro di Forino scuola chiusa da dicembre, i cittadini si ribellano. Il sindaco: “L’edificio non è sicuro, lo ristrutturemo e lo riapriremo” 2 marzo 2020

Alfredo Picariello – A Forino, per la precisione nella frazione di Petruro, c’è una scuola chiusa. Ma non per l’emergenza Coronavirus. L’edificio “A. Padiglione”, che ospita scuola Primaria e dell’Infanzia – in tutto una cinquantina di bambini – non è attivo dal 17 dicembre scorso per effetto di un’ordinanza del sindaco Antonio Olivieri. L’ordinanza arriva dopo le scosse telluriche del 16 dicembre e la relazione tecnica del 17 dicembre a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in basa alle quale “si evince che dai sopralluoghi effettuati nelle strutture scolastiche del territorio non sono stati rilevati danni ascrivibili all’evento tellurico ad eccezione della scuola primaria e dell’infanzia di Petruro”.

“Dalla relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale si evidenzia l’aggravamento del quadro fessurativo dell’intero immobile e si consiglia la chiusura in attesa di ulteriori accertamenti tecnici”.

I cittadini della frazione, però, insieme a molti altri di Forino stessa, non ci stanno. Ed hanno dato vita ad una sottoscrizione popolare che, con oltre 250 firme annesse, chiede la riapertura dell’edificio scolastico. La sottoscrizione non è corredata solo dalle firme ma anche da una ricca documentazione che porta a dire ai cittadini: “Il provvedimento di chiusura della scuola da parte del sindaco è stato emesso con impulsività e senza i necessari approfondimenti del caso, ed ha generato enormi disagi sia per i bambini, i genitori, gli insegnanti sia per i plessi scolastici ospitanti i fambini che frequentavano l’edificio”.

Questa mattina, proprio dinanzi la scuola di Petruro, dopo diverso tempo, c’è stato un primo confronto tra i cittadini ed il sindaco Olivieri. “La situazione è grave”, spiega il primo cittadino. “Questa scuola non è sicura, mi è stato messo nero su bianco. Non è una scelta contro nessuno, non è una scelta contro questa comunità. La nostra volontà è di riaprire questo plesso scolastico. La scuola sarà ricostruita”.