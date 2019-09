Avellino Calcio Vibonese-Avellino, Rezzi: “Perso sull’unico tiro in porta degli avversari” 1 settembre 2019

Vibo Valentia. Al termine di Vibonese-Avellino terminata 0-1, ha parlato il centrocampista rossoblu Edoardo Rezzi: “Abbiamo disputato una buona partita come a Monopoli ma siamo stati puniti sull’unico tiro in porta in novanta minuti, tra l’altro deviato. Oltre la prestazione dobbiamo metterci la convinzione. Facciamo quasi sempre scelte sbagliate in attacco. Ci manca la cattiveria per il salto di qualità. Dobbiamo subito reagire. Avremmo meritato i tre punti anche oggi, non soltanto uno”.