Vibonese-Avellino, Modica: “Risultato bugiardo”

Vibo Valentia. Al termine di Vibonese-Avellino terminata 0-1, ha parlato il tecnico dei padroni di casa Giacomo Modica: “L’Avellino ha preso il sopravvento a centrocampo per dieci minuti del secondo tempo. Il risultato non è giusto. Loro hanno sbagliato con Albadoro, ma anche noi abbiamo fallito le nostre occasioni. Chi vince però ha sempre ragione. Se abbiamo sbagliato tanto, vuol dire che non siamo ancora pronti ad interpretare cosa accade in campo. Siamo stati lenti nella manovra. Nel complesso però abbiamo rischiato poco. Il loro gol è nato da una palla nostra in uscita quindi è stato inaspettato. Abbiamo onorato la maglia fino all’ultimo, mi dispiace per la gente e per il nostro presidente”.

“Nostro errore sul gol? Direi piuttosto una prodezza di Rossetti – ha aggiunto Modica – anche oggi un tiro da fuori area ci ha castigato ed è la cosa che brucia di più. L’Avellino? E’ stato bravo in fase difensiva e fortunato nel non prendere gol. Ha fatto la sua onesta partita cercando di rubare palla e ripartire. Nel primo tempo ha avuto due occasioni ma non nitide. E’ una squadra che può dire la sua in questo campionato. Togliendo 5-6 formazioni, le altre sono tutte sullo stesso livello”.