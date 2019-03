Avellino Viaggio nei suoni tradizionali con “Jazz Friends”, sabato 9 marzo ad Avellino 8 marzo 2019

Jazz Friends – Viaggio nei suoni tradizionali del Jazz è il concerto che si terrà sabato 9 marzo alle ore 19,00 nella Chiesa del Carmine in Piazza Del Popolo ad Avellino.

La musica Jazz è il fenomeno musicale più importante del ‘900, si può considerare come un nuovo varco verso altri mondi musicali. Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio attraverso i suoni tradizionali del jazz tra gli anni 40 e gli anni 70. Si andranno a proporre brani tipici della tradizione jazzistica, chiamati “standard”. Da brani blues come “Billie’s Bounce” al bop di “Ornithology, a canzoni swing come “Day’s of wine and roses”, tutti ovviamente arrangiati e adattati per un organico formato da soli due musicisti.

Il concerto nasce dalla sinergia di Bruno Fontana-Pianoforte & Piergiorgio Farese-Chitarra, cresciuti con la passione per la musica, in particolar modo per il jazz, alimentata dall’amicizia che rende l’“ interplay” particolarmente interessante.

L’evento si inserisce perfettamente in Pensieri Periferici – Festival del Pensiero itinerante, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC CAMPANIA 2014-2020 progetto per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze culturali e artistiche del territorio che si svolge ad Avellino dall’8 al 30 marzo voluto dal direttore artistico maestro Angela Picardi.