Attualità Viabilità, stasera chiusura notturna tratto A16 tra Avellino e Benevento 24 settembre 2019

Sulla A16 Napoli-Canosa, per programmati lavori, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi, martedì 24, alle 6 di domani, mercoledì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, verso Canosa/Bari e Napoli.Lo comunica in una nota Autostrade per l’Italia consigliando, in alternativa, i seguenti itinerari: verso Canosa/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, seguire le indicazioni per Foggia/Benevento e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, in direzione di Benevento con rientro, sulla A16, alla stazione autostradale di Benevento, per proseguire in direzione di Canosa/Bari; verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, si potrà proseguire sulla SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola Serra-Avellino con rientro, sulla A16, alla stazione autostradale di Avellino est, per proseguire in direzione di Napoli.