Attualità “Vi racconto la mia proposta di matrimonio a Laura”, Tommasone ospite a ‘I fatti vostri’ 13 febbraio 2019

Domani, giovedì 14 febbraio, il giorno di San Valentino, il nostro pugile Carmine Tommasone e la sua compagna Laura saranno ospiti del programma “I fatti vostri” condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise e trasmesso da Rai 2 dalle 11.10 alle 13.00.

Carmine parlerà della proposta di matrimonio che ha fatto in mondovisione a Laura (che ha accettato) al termine del combattimento contro il campione del mondo dei pesi piuma WBO Oscar Valdez, sabato 2 febbraio, a Frisco in Texas (USA).

La sfida è stata trasmessa in diretta negli Stati Uniti dalla rete televisiva ESPN, in Italia dal servizio streaming DAZN, in Russia ed in molte altre parti del mondo.

Ha vinto Oscar Valdez per ko tecnico alla settima ripresa, ma Carmine ha voluto lo stesso fare la proposta a Laura: “Io e Laura stiamo insieme da cinque anni ed avevamo programmato di sposarci tra un paio d’anni, ma poi ho pensato che lei meritasse una proposta di matrimonio di fronte ad una platea immensa. Nonostante la sconfitta, era quello il luogo giusto per chiedere la mano a Laura.”

Il gesto di Carmine ha avuto una grande risonanza anche sulla rete. Il video della proposta di matrimonio sul sito della ESPN è presente in due versioni: con il commento in inglese e in spagnolo.

Hanno riportato la notizia quasi tutti i media italiani e moltissimi quotidiani online di varie parti del mondo come gli americani USA Today, New York Daily, News Talk 101, l’australiano News.com, lo spagnolo Mundo Deportivo, il panamense Dia a Dia… e la lista è ancora molto lunga.