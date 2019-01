Provincia Vespa Club, i Leoni Rossi di Grottaminarda sul podio: premiazione sabato 9 febbraio a Pontedera 23 gennaio 2019

L’Irpinia sarà sul podio alle premiazioni nazionali del Vespa Club d’Italia che si terranno il 9 febbraio a Pontedera, presso il Museo Piaggio. Il 2019, inoltre, sarà un anno molto importante per il Club che festeggia i 70 anni di attività.

I soci del Vespa Club Leoni Rossi di Grottaminarda si sono impegnati moltissimo nel 2018 partecipando a quasi tutte le manifestazioni nazionali: da Marsala a Trieste, da Venaria Reale ad Alezio. Ogni settimana in una regione diversa: Puglia, Lazio, Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Toscana, Lombardia tanto da totalizzare un punteggio tale da conquistare il primato regionale e il podio nazionale, dietro solo ai Vespa clubs di Artena e Venaria.

I 23 soci che hanno contribuito al successo, sono già stati premiati e ringraziati con targa ricordo, alla cena di fine anno 2018 e tesseramento 2019. I leoni rossi non sono nuovi alle premiazioni, come ogni anno chiamati a ritirare i premi della stagione sportiva. Per la categoria squadre hanno raggiunto il terzo posto regionale nella gimkana e col socio Rocchino Solomita hanno conquistato il secondo posto nella categoria bigframe individuale.

A sottolineare l’importanza del risultato conseguito la convocazione a Pontedera, da Mamma Piaggio, nell’ambito dei festeggiamenti per il 70° anniversario dell’associazione. Il presidente La Manna è giustamente orgoglioso: “Ricco il bottino di 4 premi da ritirare, due per le prestazioni sportive e due per la partecipazione alle attività turistiche, nonostante la relativamente giovane età del Vespa Club Leoni rossi (12 anni di attività) i risultati conseguiti e la partecipazione dei soci sono state di alto livello”.

Ovviamente i ragazzi del VCLR non sono abituati ad adagiarsi sugli allori e infatti sono già al lavoro per i prossimi appuntamenti, in particolare il festival Vesperranti che per la sua terza edizione si terrà a Salsomaggiore il 16 febbraio 2019 e per il raduno Internazionale Irpinia in Vespa che si terrà il 12, 13 e 14 luglio 2019 a Grottaminarda e con tour in Irpinia, sempre con l’obiettivo di far conoscere le eccellenze del territorio, condividendole assieme alla passione per lo scooter più famoso del mondo.