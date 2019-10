Vescovo Arturo agli studenti: “Al male rispondete sempre con il bene”. E sulla camorra…

Alpi – Siate come agli alberi. Come sempre, il messaggio del Vescovo di Avellino, Arturo Aiello, è forte e diretto. Si rivolge agli studenti. Ma non solo. Nella corte del “Palazzotto” ci sono oltre 300 persone. La giornata è bella. C’è il sole e ci sono tantissimi bambini che la allietano con i loro canti e le loro performance, sotto la supervisione dell’attore Salvatore Mazza.

“Siate come gli alberi”, dice il Vescovo ai ragazzi. “Restituite ossigeno alle persone. Rispondete al male con il bene. Incorporate le negatività e restituite positività”. E’ come se Monsignor Arturo Aiello parlasse ad ognuno di loro. “La scuola – dice ancora – deve essere sottratta ad ogni esigenza monetaria. Vi auguro di incontrare anche molti autori contemporanei di cui sentite parlare nei libri. Speriamo di far crescere tanti amanti degli alberi e tanti amanti dei giovani. I giovani sono di chi li ama, ma con loro bisogna perdere del tempo, bisogna parlarci. Amore è perdere tempo, tutti abbiamo bisogno di essere coltivati. Vi auguro di passare un anno crescendo come crescono gli alberi. Buon anno di coltura e di cultura”.

A margine della manifestazione, Vescovo Arturo parla con i giornalisti e fa un breve accenno ai recenti fatti di cronaca che ci sono stati ad Avellino. “La Chiesa c’è, è presente, è al fianco del bene”.