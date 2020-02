Avellino Calcio Vertenze ex tesserati: Avellino condannato a pagare 4 febbraio 2020

L’Avellino Calcio è stato condannato dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti al pagamento circa 12mila ai quattro ex calciatori che a novembre avevano inoltrato ricorso per vedersi riconoscere i rispettivi rimborsi. Si tratta di Nicola Ciotola, Filippo Capitanio, Ettore Lagomarsini e Niccolò Dondoni ai quali Sidigas non aveva corrisposto l’intero compenso relativo alla passata stagione in Serie D.

Il club biancoverde ora presieduto dalla IDC ha tempo 30 giorni per saldare il debito con i quattro ex tesserati. Nei quattro dispositivi pubblicati si legge come la difesa della società sia stata tardiva. Di conseguenza, le memorie prodotte dall’avvocato Eduardo Chiacchio non sono state ammesse al contenzioso. L’Avellino pagherà questa cifra e anche le somme non percepite da altri tesserati dello scorso anno per un ammontare complessivo di circa 60mila euro, onde evitare penalizzazioni in classifica. Si tratta di debiti emersi già in sede di due diligence prima del cambio di proprietà.

Il comunicato:

RICORSO DEL CALCIATORE Filippo CAPITANIO/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici

nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Filippo CAPITANIO , chiedeva la condanna della società

controinteressata al pagamento della somma di €.3.230,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie

controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto

dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,

rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e

decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma

pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO

1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo CAPITANIO della somma di €.3.230,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando

copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto

quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Ettore Corrado LAGOMARSINI/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici

nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Ettore Corrado LAGOMARSINI , chiedeva la condanna

della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del

compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie

controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto

dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,

rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e

decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma

pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO

1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Ettore Corrado LAGOMARSINI della somma di

€.3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando

copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto

quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo’ DONDONI/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici

nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Niccolo’ DONDONI , chiedeva la condanna della società

controinteressata al pagamento della somma di €.2.750,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie

controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto

dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,

rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e

decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma

pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO

1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Niccolo’ DONDONI della somma di €.2.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando

copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto

quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola CIOTOLA/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 5/11/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici

nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Nicola CIOTOLA , chiedeva la condanna della società

controinteressata al pagamento della somma di €.3.800,00 a titolo di residuo del compenso

globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie

controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto

dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente,

rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e

decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma

pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO

1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Nicola CIOTOLA della somma di €.3.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando

copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto

quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.