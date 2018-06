Politica Vertenza Ipercoop, Pignataro scrive all’assessore Capozza 1 giugno 2018

Salvatore Pignataro, candidato con la lista “Davvero” a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza, scrive all’Assessore Regionale alle Attivita Produttive Gerardo Capozza, affinché possa mediare con i gruppi imprenditoriali ed evitare il licenziamento di centinaia di famiglie dipendenti della struttura di via Pescatori. “Rispetto alla cessione del ramo d’azienda, non si sarebbero avute rassicurazioni sull’assunzione con altro gruppo di tutti i lavoratori, bensì come espresso anche dai sindacati, vi è un rischio di licenziamento del 60 percento del personale”, si legge nella missiva. “Le 138 famiglie e l’indotto esterno sono fortemente preoccupati di perdere definitivamente il posto di lavoro e trovarsi in una condizione economica e sociale disastrosa. Per tale motivo, conoscendo la tua persona, la tua sensibilità e la tua concretezza nel risolvere i problemi di pubblica utilità, ti chiedo, da candidato al consiglio comunale di Avellino, di intervenire efficacemente e mediare con i gruppi imprenditoriali coinvolti, affinché già in occasione della prossima riunione del 5 giugno in Prefettura ad Avellino, lei possa ricevere una delegazione di lavoratori e cercare di risolvere quanto prima tale annosa vertenza”.