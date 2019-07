Vertenza Forestali, De Luca in città per fermare la mobilitazione

Vertenza Forestali, il governatore De Luca prova a fermare la mobilitazione. Mercoledì prossimo, 10 luglio, alle 18, presso l’hotel De La Ville di Avellino, si terrà un incontro con il Presidente Vincenzo De Luca e i lavoratori Idraulico Forestali delle Comunità montane della Regione Campania.

Sarà un’occasione per incontrare gli operai delle comunità montane campane e per illustrare le iniziative messe in campo dalla Regione.

Nei giorni scorsi il sindacato regionale ha proclamato una mobilitazione generale, con presidi davanti alle Prefetture di tutti i capoluoghi campani. In città il presidio è previsto per lunedì 8 luglio. L’iniziativa si concluderà con lo sciopero generale degli operai idraulico-forestali indetto unitariamente per il prossimo 12 luglio con un presidio sotto la sede della giunta regionale della Campania a Napoli.

La mobilitazione è scattata in segno di protesta per la riduzione dei finanziamenti che la Regione Campania ha operato nella ripartizione dei fondi AIB, “che comprometterebbero seriamente la corretta esecuzione degli interventi di spegnimento e di bonifica degli enti delegati”, incalza il sindacato.

“Inoltre, il mancato stanziamento dei fondi per la copertura del Piano Forestale 2019 e del saldo dell’anno 2018, per una somma complessiva di 124 milioni di euro, sta mettendo in serie difficoltà le Comunità Montane, che non riescono più a pagare gli stipendi ai lavoratori, marcando, in molti casi, arretrati superiori alle dieci mensilità”.