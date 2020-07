Politica Primo Piano Verso le regionali – Todisco presenta il simbolo di “Democratici e progressisti” 27 Luglio 2020

Michele De Leo – Ufficializzato il simbolo della lista “Democratici e progressisti” per le prossime elezioni regionali. “Vi avevo anticipato – scrive Francesco Todisco, consigliere del Presidente Vincenzo De Luca per le aree interne, alla vigilia del confronto con il Ministro Giuseppe Provenzano – che sarebbe arrivato un bel simbolo. Vogliamo costruire un campo largo di centrosinistra, con radici forti nelle tradizioni migliori del pensiero politico di questo Paese, dalla sinistra al cattolicesimo democratico, con la determinazione di chi conosce l’orgoglio dei propri ideali e la fatica necessaria per riformare in meglio, passo dopo passo, le nostre comunità”. L’unico nome certo della lista, almeno fino a questo momento, è quello dell’ex consigliere regionale, che ha sostituito Carlo Iannace durante il periodo di sospensione per la legge Severino. “Ci siamo – evidenzia ancora Todisco sulla sua pagina Facebook – per gli ultimi, per i più deboli, per chi non smette di indignarsi di fronte alle ingiustizie. Con questo orgoglio, con questa volontà, senza settarismi e massimalismi, con il piacere e il dovere di ritrovarci in tanti intorno a questo modo di fare politica”.