Verso le Regionali, Ciarambino e Micillo sabato mattina ad Avellino

Grandi manovre per il Movimento 5 Stelle in Campania in vista delle elezioni Regionali 2020. La strategia in Campania è quella della partecipazione.

I referenti campani Valeria Ciarambino e Salvatore Micillo, saranno presenti in una tre giorni di incontri e dibattiti che parte il 29 novembre alle ore 18:00 presso la Sala Meeting “Holiday Inn” presso il centro commerciale Vulcano Buono, per proseguire il 30 novembre alle ore 10:00 ad Avellino presso il Centro Sociale “Samantha Della Porta” in via Morelli e Silvati, 9. Sempre lo stesso giorno alle ore 17:00 ad Orta di Atella presso il Castello di Casapozzano in via Bugnano 19.

Il giorno 1 dicembre alle ore 10:30 a Benevento presso l’Oasi Antica Quercia in Contrada Epitaffio, 13 e alle 17:00 a Cava de’ Tirreni presso il Monastero di San Giovanni in corso Umbreto I, 167.

L’intento è quello di condividere con i cittadini il progetto che il Movimento 5 Stelle sta costruendo per la rinascita della Campania. Questa la fondamentale motivazione per un intero fine settimana di confronti e dibattiti aperti a tutti i cittadini e ai portavoce.

Sarà la giusta occasione per raccontare pubblicamente il percorso intrapreso che andrà perfezionato con l’aiuto dei cittadini.

Nessuna iniziativa sarà messa in campo se prima non sarà stata condivisa con attivisti e portavoce.

Vogliamo che tutti i portavoce e gli attivisti del territorio partecipino alla costruzione del nostro progetto per la Campania.

“La regione Campania è chiamata ad una grande sfida, una sfida che parla di ambiente, di lavoro e innovazione. Lo faremo con le forze migliori del nostro territorio, professionisti, esperti e da chiunque voglia mettere la propria storia personale al servizio di un progetto che si propone come Governo della nostra Regione”.

Così il portavoce alla Camera dei Deputati già sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo.