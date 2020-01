Verso le elezioni regionali: Antonia De Mita è in campagna elettorale

Michele De Leo – Diciamoci la verità: non è facile essere la figlia di Ciriaco De Mita. Antonia De Mita – attraverso la sua pagina Facebook – ha voluto fare partecipi amici e conoscenti che sta valutando l’ipotesi di scendere direttamente nell’agone politico e candidarsi alle prossime regionali. Una dichiarazione che, in questa fase, è già stata in grado di scompaginare gli equilibri: in un contesto in cui l’attenzione era rivolta a comprendere se il Partito democratico avesse qualche tesserato in più ad Andretta piuttosto che a Salza Irpina, l’uscita della rampolla di casa De Mita ha avuto il merito di dare un sussulto ad una campagna elettorale che è già nel vivo. Oggi in tanti ricordano che il nome di Antonia De Mita è stato tirato in ballo in più di una campagna elettorale. Certamente più volte le avranno offerto una candidatura e più volte le avranno sollecitato una riflessione. Avesse già avuto un ruolo politico, i paragoni con il padre si sarebbero sprecati e chissà questo quanto ha inciso nella sua decisione di rimanere, finora, dietro le quinte. Dovesse scendere in campo in questa fase, meriterebbe un plauso: Antonia De Mita avrebbe potuto tranquillamente ottenere un seggio sicuro alla Camera piuttosto che al Senato. Invece, annuncia di poter scegliere una candidatura certamente più scomoda: approdare al parlamentino di palazzo Santa Lucia è sicuramente più complicato. Non basta il cognome importante, non basta la garanzia di avere un padre che ha ancora un grosso seguito, è necessario chiedere un sostegno diretto, un voto con l’indicazione di nome e cognome sulla scheda. E questo potrebbe non bastare nell’ottica di una ripartizione di seggi che premia lo schieramento vincente. Dovesse confermare la sua candidatura, Antonia De Mita mostrerebbe grande coraggio. La sua pagina Facebook è, dunque, diventata meta di giornalisti e curiosi che sono in trepidante attesa che la rampolla di casa De Mita sciolga le riserve. Lei, intanto, è già in campagna elettorale: lo si intuisce dai post, dai pensieri, dai messaggi che pubblica. Il percorso scelto, anche in questo caso, merita un plauso: il rilancio di questi territori non può che partire dalla consapevolezza dell’inestimabile patrimonio storico, paesaggistico, architettonico e culturale dell’Irpinia. Una provincia che ha poco o nulla da invidiare ad altri territori, ma che – fa bene Antonia De Mita a sottolinearlo – non deve entrare in nessuna competizione: deve, piuttosto, essere parte di un sistema, sfruttare le proprie ricchezze e le proprie peculiarità. Non c’è futuro, d’altronde, senza la tutela e la valorizzazione dell’esistente. Forse, Antonia De Mita non ha ancora deciso di candidarsi ma, certamente, ha scelto un bel mondo di fare campagna elettorale.