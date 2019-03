Avellino Verso le amministrative di Avellino: “Controvento” chiama a raccolta il popolo della sinistra 11 marzo 2019

"Mentre si avvicina all'appuntamento elettorale che dovrebbe darle un'amministrazione – il secondo, a distanza di un anno -, la città di Avellino versa in condizioni di estrema difficoltà. Oggi Avellino è scivolata verso la marginalità e l'irrilevanza. E non appaia di poco peso, come spesso si percepisce, la situazione di sostanziale dissesto del Comune, che produce la difficoltà pesante se non l'impossibilità reale di intervenire con personale qualificato e mezzi finanziari sufficienti", recita una nota dell'associazione. "Anche e soprattutto di fronte a un quadro di tale rilevanza, "Controvento" ha deciso di essere un luogo dove discutere della città, dove attrezzare una riflessione permanente, dove azzardare proposte e progetti. Un luogo che, come abbiamo ribadito più volte pubblicamente, non è un partito o il bozzolo di una lista civica né tantomeno la leva di candidature, ma – appunto – un'associazione politica e culturale che come sta tentando di fare analizza e pone in evidenza comunque le questioni aperte ad Avellino.

“Controvento” intende precisamente proseguire su questa strada facendosi promotrice della convocazione di un’assemblea cittadina aperta al cosiddetto popolo dei democratici e della sinistra, ai cattolici democratici, ai partiti, alle associazioni, e specialmente ai gruppi e ai movimenti che in questi anni nonostante tutto e tutti hanno continuato a impegnarsi nei propri ambiti e svolgere un servizio a favore della comunità.

L’assemblea si svolgerà mercoledì 20 marzo, il luogo sarà al più presto comunicato.

Il nostro fine e la nostra speranza è quella di allestire un’occasione e sancire un patto per Avellino fondato sui contenuti, sui temi, sulle risposte più attrezzate da dare ai bisogni della città, accompagnate da un radicale rinnovamento rispetto a coloro che hanno condotto la città in questa condizione di estrema difficoltà”.