Vento e rami pericolanti: chiuso viale di Mercogliano

Vento forte, chiuso il viale di Mercogliano in via precauzionale. La chiusura è scattata questa mattina, 14 maggio 2020, intorno alle 11. I vigili del fuoco hanno iniziato a rimuovere i rami pericolanti e a mettere in sicurezza la zona. Il sindaco, Vittorio D’Alessio, il vicesindaco Di Nardo e alcuni consiglieri, sono intervenuti al viale per vedere come procedeva l’intervento dei caschi rossi.

Il vento anche ieri ha causato diversi danni in provincia di Avellino. Una folata aveva sradicato una tenda nel capoluogo irpino.