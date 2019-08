Avellino Calcio Venticano abbraccia i lupi: Avellino in amichevole con l’Eclanese 19 agosto 2019

di Claudio De Vito. Questa mattina la ditta Sporteco ha iniziato i lavori di correzione delle linee perimetrali del manto erboso del Partenio-Lombardi. Gli interventi saranno portati a termine al massimo entro venerdì in modo da consentire all’Avellino di sostenere regolarmente sul proprio sintetico la rifinitura pre-partita alla vigilia del match con il Catania.

Per la ripresa fissata domani pomeriggio alle 18, i biancoverdi si arrangeranno utilizzando la palestra dopo aver analizzato al videotape le situazioni della gara con il Bari. Resta da capire invece come gli uomini di Giovanni Ignoffo si alleneranno mercoledì e venerdì, mentre giovedì saranno impegnati in un test fuori tempo.

Morero e compagni infatti saranno a Venticano per un’amichevole contro l’Eclanese, formazione di Mirabella Eclano che milita nel campionato regionale di Eccellenza. Il fischio d’inizio, per ora confermato, è previsto alle 16.30 al campo sportivo “Ambrosini” dotato di recente di terreno di gioco in sintetico e anche di una copertura sulla tribuna.

Per l’Avellino sarà una buona soluzione di ripiego poco lontano dal Partenio e anche un’occasione per ricevere l’abbraccio dei tifosi della provincia con il locale Club Venticano Biancoverde in prima linea. Dunque un pomeriggio di preparazione sul campo e di festa fuori.