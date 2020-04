Cronaca Irregolarità nella vendita di alimenti: raffica di sanzioni in Irpinia 14 aprile 2020

In questo periodo di emergenza epidemiologica, i carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino stanno svolgendo numerose verifiche anche a salvaguardia dell’economia dell’Irpinia.

Particolare attenzione è rivolta all’individuazione delle violazioni riguardanti la disciplina sulla pubblicità dei prezzi, delle frodi in commercio nonché a garantire la qualità delle merci, mediante controlli mirati nei confronti delle attività commerciali deputate alla vendita di beni di prima necessità come generi alimentari, prodotti per l’igiene, mascherine e detersivi di protezione individuale, al fine di prevenire ingiustificati rialzi dei prezzi.

I riscontri sono finalizzati ad evitare potenziali manovre speculative tese a conseguire un indebito vantaggio economico a danno dei consumatori. Centinaia gli esercizi commerciali controllati dai carabinieri che hanno riscontrato che la maggior parte rispettano le normative vigenti.

In particolare, i carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano, congiuntamente a personale dell’Asl di Avellino, all’esito del controllo eseguito ad un’attività commerciale di Grottaminarda, hanno elevato una sanzione amministrativa di oltre 12mila euro in virtù della vendita al pubblico di prodotti alimentari scaduti, di alimenti privi di sistema di rintracciabilità nonché l’utilizzo di una bilancia non sottoposta alla prescritta vidimazione periodica. Sequestrati circa 45 chili di alimenti (olive, baccalà, formaggi, prosciutto ed altro).

I carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, invece, a seguito dell’accesso ispettivo ad un negozio di Sperone, hanno rinvenuto prodotti alimentari surgelati non in confezioni originali sigillate dal fabbricante. Per tale motivo i militari hanno sequestrato circa 2 quintali di alimenti e ad elevare una sanzione di oltre mille euro. Sempre a Sperone, i carabinieri della stessa Stazione Forestale hanno elevato sanzioni amministrative per il conducente di un veicolo che trasportava 48 ovini, vivi senza marchi auricolari. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro.