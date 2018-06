Vendeva droga nei giardinetti vicino ad una scuola: arrestato 52enne

Pregiudicato vendeva droga nei giardinetti di via Marsico, in un’area non distante da un plesso scolastico. La squadra mobile è intervenuta immediatamente e ha arrestato l’uomo intento a vendere hashish a due minorenni. Il personale delle sezione Narcotici della Squadra Mobile aveva saputo in via confidenziale dell’abitudine dell’uomo, senza lavoro fisso, di recarsi ogni pomeriggio nei giardinetti per smerciare la droga.

Ieri pomeriggio è stato così predisposto un idoneo servizio di osservazione che ha consentito di bloccare l’uomo intento a vendere droga a due ragazzi arrivati in zona a bordo di un ciclomotore.

I poliziotti sono intervenuti subito dopo lo scambio di droga e soldi tra l’uomo e i due ragazzi. Accanto al bilancino sono stati trovati 5 pezzi di hashish del peso di 112 grammi e, nelle tasche dell’uomo, due banconote da 5 euro. Recuperato anche l’involucro, contenente 9 grammi netti di droga, appena dato ai due ragazzi.

I due minori, entrambi 17enni, sono stati affidati ai genitori, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver ceduto droga a minorenni.