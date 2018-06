Vede la macelleria del figlio distrutta dalle fiamme: muore colta da malore

Vede la macelleria del figlio distrutta dalle fiamme e la madre, di 68 anni, muore colta da malore. La donna sarebbe deceduta nell’ambulanza che la stava portando in ospedale. Inutili i tentativi del personale medico. L’allarme era stato lanciato intorno alle 5.30 di questa mattina dopo l’incendio che si è sprigionato nella macelleria di Vallata.

Vallata si è svegliata nel giorno di San Vito scossa da una tragedia che addolora un intero paese. La macelleria di Franco Cornacchia è stata distrutta da un incendio – probabilmente le fiamme hanno carattere doloso – e la mamma del titolare, accorsa sul posto con alcuni familiari, è morta a seguito di un malore.

La tragedia si è consumata alle prime luci del giorno: alcuni abitanti di via XX settembre scorgono fumo e fiamme provenienti dalla vicina macelleria e, prontamente, allertano i vigili del fuoco. Sul posto arrivano i caschi rossi dei distaccamenti di Grotttaminarda e Bisaccia che riescono a domare le fiamme non prima, però, che queste abbiano distrutto l’intero locale. Sul posto arrivano anche i carabinieri della stazione di Vallata e del nucleo radiomobile di Ariano per gli opportuni rilievi.

Poco dopo arrivano in paese pure gli uomini della scientifica: i primi rilievi fanno propendere per il carattere doloso delle fiamme anche se non si esclude la possibilità che sia stato un corto circuito a provocare l’incendio. Un’ipotesi, quest’ultima, che appare, però, poco probabile: il titolare dell’esercizio commerciale si era trasferito solo da qualche mese nel nuovo locale, rimesso completamente a nuovo. La tragedia, intanto, ha scosso l’intera comunità locale che si interroga sui motivi alla base di un atto simile. In segno di vicinanza nei confronti della famiglia, il comitato festa di San’Antonio e San Vito ha deciso di sospendere i festeggiamenti previsti per quest’oggi.