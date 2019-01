Attualità “Van Gogh Shadow”: dipinti animati del celebre artista in mostra al Campania 27 gennaio 2019

Conoscere Van Gogh in maniera diversa, entrare nei suoi capolavori con la tecnologia e scoprire quanto possa essere educativo e formativo approcciare all’arte in maniera interattiva.

“Van Gogh Shadow” è la nuova mostra interattiva che dal 26 gennaio sarà allestita al Centro Commerciale Campania per un mese. L’idea è di Luca Agnani Studio, un gruppo di professionisti esperti in animazione 3d e video mapping, che ha vinto numerosi premi ed esposto i propri lavori in molti paesi.

Il Centro Campania è da sempre impegnato nella promozione dell’arte in tutte le sue forme attraverso mostre e iniziative tenutesi dentro e fuori la struttura e che negli anni hanno coinvolto artisti e il territorio. Collaboreranno alle attività della mostra “Van Gogh Shadow” gli studenti del Liceo Artistico di San Leucio nell’ambito del progetto nazionale di alternanza scuola-lavoro.

“Il Centro Commerciale Campania è diventato un importante punto di riferimento per i tantissimi eventi educativi e culturali realizzati in questi anni, – spiega il direttore Gianluca Galvani – dalla musica dei festival Luglio in Jazz e Non Luoghi Musicali al progetto L’Orto in Campania, un orto didattico che accoglie istituti scolastici della provincia di Caserta e Napoli nei laboratori dedicati ai temi della sostenibilità. In continuità con questa vocazione – aggiunge – siamo lieti di offrire alla nostra clientela un’esperienza unica, che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie consente di immergersi in opere d’arte dal fascino eterno, frutto del genio olandese Vincent Van Gogh. Inoltre – conclude – questo progetto si arricchisce della collaborazione del liceo artistico di San Leucio, grazie alla quale giovani studenti supporteranno le attività della mostra interattiva sostenendo una valida esperienza in alternanza scuola/lavoro”.

La mostra. Nel 2013 Luca Agnani, fondatore dello studio Agnani, incuriosito dal modo di interpretare la realtà del famoso pittore olandese Vincent Van Gogh, decide di adattare la tecnica del video projection mapping alle famose pitture, reinterpretandole.

Il progetto “Van Gogh Shadow” attraverso nuove tecnologie di produzione digitale 3D, ricrea le scene delle pitture tenendo conto principalmente della luce ambientale, quindi delle ombre reali che gli oggetti e i personaggi producono interagendo con essa. L’intento è quello di trasportare lo spettatore a rivivere ogni dipinto come una storia completa che celebri l’essenza del momento impresso sulla tela originale.

Si tratta di un’esposizione multimediale che propone i quadri più famosi, dai Girasoli alle Barche di pescatori sulla spiaggia di Saintes-Maries, con la tecnica del Video Mapping, una sorta di proiezione animata in 2D e 3D, in cui i protagonisti si animano e prendono vita all’interno del dipinto, mentre le luci variano d’intensità.