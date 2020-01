Provincia Vallata, al “Fermi” il convegno “Il rumore negli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita quotidiana” 24 gennaio 2020

Martedì 28 gennaio, alle ore 10:00, presso l’Istituto Superiore “E. Fermi” di Vallata, si terrà un convegno

intitolato ” Il rumore negli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita quotidiana “. L’evento rientra nel

progetto “Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro” attivato presso questa scuola nell’ambito dei Percorsi per

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) al fine di avvicinare gli

studenti del triennio dei vari corsi di studio al mondo del lavoro e offrire loro la formazione obbligatoria nel

campo specifico della “Sicurezza dei luoghi di lavoro”.

Lo scopo è quello di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di

competenze spendibili nel mondo del lavoro: La formazione come misura di prevenzione, tutela ed

empowerment dello studente, futuro lavoratore.

Il convegno è patrocinato dal Comune di Vallata, dalla Comunità Montana della Valle Ufita e dal Collegio dei

Geometri della Provincia di Avellino. E’ stato organizzato in collaborazione con il Centro per la Formazione e

Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino.

La sicurezza sul lavoro nasce a scuola. Su questa mission nasce e si struttura la collaborazione formativa tra

l’I.I.S. “E. Fermi” di Vallata ed il CFS. Questa partnership si esplica con un ciclo di corsi e seminari didattici in

cui i docenti dell’Ente bilaterale irpino illustrano agli studenti i rischi specifici nei luoghi di lavoro. Al

convegno parteciperanno, per i saluti istituzionali, la Dirigente Scolastica Silvana Rita Solimine, il sindaco di

Vallata e presidente della Comunità montana della Valle Ufita Giuseppe Leone, il responsabile del servizio

edilizia scolastica della provincia di Avellino Giovanni Micera, il presidente del CFS della prov. di Avellino

Edoardo De Vito, il presidente del collegio dei geometri della prov. di Avellino Antonio Santosuosso ed il

vice presidente del CFS Giovanni Lo Russo. Interverranno come esperti esterni in acustica e acustica

ambientale gli ing. Vincenzo Limone e Valerio D’Anna. Modererà il convegno Michele Miscia, delegato

regionale UNLA.