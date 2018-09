Altre news dall'Italia e dal Mondo Vaccini, periferie e rimborsi per i risparmiatori: le misure del Milleproroghe 21 settembre 2018

Milleproroghe è legge con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti. Il provvedimento, convertito dal Senato dopo il passaggio alla Camera, ha dunque ottenuto l’ok definitivo.

Tra le misure più attese quella relativa ai vaccini. Il testo stabilisce che per l’anno scolastico in corso resterà valida l’autocertificazione per la frequenza scolastica per materne e asili nido fino al 10 marzo 2019. La nuova norma dà forza di legge alla circolare Grillo-Bussetti bocciata dai presidi perche’ non sufficiente a superare le disposizioni (e gli obblighi) del decreto Lorenzin.

Relativamente al bando periferie sono stati bloccati 1.6 miliardi di fondi. Il decreto differisce al 2020 (sospendendo la misura per il 2019) l’efficacia delle convenzioni sottoscritte dal governo Gentiloni con 96 sindaci di capoluoghi e Città metropolitane per un investimento complessivo di 1 miliardo e 600 milioni. Dopo la protesta dei sindaci, il premier Conte ha raggiunto un accordo con l’Anci per salvaguardare i progetti già in fase esecutiva.

I test invalsi non sono più vincolanti per la maturità. Rinviato al 1 settembre 2019 l’obbligo sui test Invalsi in quinta superiore che da quest’anno doveva diventare requisito indispensabile per essere ammessi all’esame di Maturità. Il provvedimento non sopprime i test nell’ultimo anno delle scuole superiori ma fa sì che la prova non sia requisito, fino all’anno scolastico 2019-2020 e dunque alla maturità del 2020, per l’accesso all’esame di Stato. Dunque, le prove si faranno ma saranno non vincolanti ai fini dell’esame di Stato.

In arrivo inoltre una prima tranche di rimborsi per i risparmiatori vittime delle crisi bancarie. Potranno accedere alla procedura di ristoro accelerata i risparmiatori già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le controversie finanziarie nonchè quelli i cui ricorsi già presentati saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dallo stesso Arbitro.