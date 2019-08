Vacanze finite per 7 italiani su 10: controesodo tra maltempo e scioperi

E’ un weekend di controesodo per più di sette italiani su dieci quello di sabato 24 e domenica 25 agosto. Lo rivela un’indagine di Coldiretti/Ixè. Sono previste due giornate da bollino rosso sulle autostrade, ulteriormente complicate dallo sciopero dei casellanti, che terminerà alle 2 di lunedì 26. Autostrade per l`Italia ha annunciato l’attivazione di una serie di misure per assistere gli automobilisti di rientro dalle vacanze.

Una delle estati più calde dal 1800 si avvia alla fine e il 74% degli italiani si appresta a tornare a casa dalle vacanze nel weekend. E’ quanto emerge da un’indagine di Coldiretti/ixè, che rivela come il 70% dei vacanzieri abbia scelto il mare come meta preferita. Seguono la montagna e la campagna.

Ma tornare a casa non sarà semplice. Sabato 25 e domenica 25 agosto sono infatti previste due giornate da bollino rosso sui circa 30mila chilometri di rete stradale e autostradale. Per facilitare la circolazione, sarà in vigore il divieto di circolazione dei veicoli commerciali di massa superiore a 7,5 tonnellate fino alle 22 di domenica.

Il rientro sarà ulteriormente complicato dallo sciopero nazionale dei casellanti. Il personale di Autostrade si fermerà dalle 10 alle 14 di domenica e dalle 18 dello stesso giorno fino alle 2 di lunedì 26. La società ha annunciato che verranno attivate una serie di misure per assistere gli automobilisti. E’ stato previsto il potenziamento dei presidi di pronto intervento e assistenza per chi viaggia. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero.