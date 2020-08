Us Avellino, dal Pontedera ecco il centrocampista Michele Bruzzo

L’Us Avellino ha raggiunto un accordo per il trasferimento dal Pontedera, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del centrocampista Michele Bruzzo. Nato a Genova il 26 giugno 1999, Bruzzo è cresciuto nelle fila delle giovanili del club rossoblù prendendo parte ai campionati Under 17 e Primavera.

Nella stagione 2018/2019 è stato acquistato dal Pontedera. In totale con il club toscano, in due campionati di serie C, ha disputato 34 partite. Nella scorsa stagione, quella più produttiva in termini di presenze, ben 22, ha messo a segno 6 reti risultando uno dei protagonisti della qualificazione della società toscana ai playoff.

“Bruzzo è un giocatore importante, una mezz’ala che andrà ad aumentare il tasso qualitativo del nostro centrocampo – ha dichiarato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – rappresenta l’identikit perfetto degli under che stiamo cercando. Giovane ma con una discreta esperienza in categoria. L’anno scorso ha fatto molto bene con il Pontedera. Sono sicuro che crescerà ulteriormente in questa nuova esperienza con l’Avellino”.