Urne chiuse in Irpinia. Affluenza sotto il 70%. Parte dalle Europee il lunghissimo spoglio

Urne chiuse in Irpinia, comincia il lungo scrutino per conoscere l’esito di Europee e Amministrative.

Comunicato il dato definitivo sull’affluenza ad Avellino città: 73,59% alle Europee e 71,70% alle Amministrative. Percentuali in netto rialzo soprattutto per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento di Bruxelles, che cinque anni fa non superò il 50,18%.

In Irpinia la percentuale di votanti si assesta intorno al 54,32% per le Europee e al 65,57% per le Amministrative.

Ad Ariano hanno votato per le Europee 15.104 votanti (7.574 maschi e 7.530 femmine) su 19.671 elettori (76,78%)

e per le Amministrative 15.086 votanti (7.651 maschi e 7.525 femmine) su 20.958 elettori (71,98%).

Le operazioni di scrutinio per le Europee sono già cominciate, mentre per le Comunali si dovrà attendere le 14:00 di domani.

